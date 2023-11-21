Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах и Запорожье

Взрывы произошли в Сумах и Запорожье. Об этом 21 ноября сообщило украинское издание «Общественное».

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной Республики (ДНР).

В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Ранее в этот день несколько взрывов прогремело в Одессе. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Также украинские СМИ сообщили о взрывах в Волынской области.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.