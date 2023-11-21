Мужчину застрелили возле Дворца спорта в Белой Калитве

Мужчину застрелили в Ростовской области в городе Белая Калитва. Об этом 21 ноября сообщил источник «Известий».

Отмечается, что по предварительным данным, погибший — местный предприниматель.

«Мужчина скончался от огнестрельных ранений в лицо», — рассказал собеседник.

В пресс-службе регионального ГУ МВД уточнили, что убитый — 58-летний мужчина.

СУ СК РФ по Ростовской области в своем Telegram-канале сообщило, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч.1 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия и боеприпасов»).

Также в ведомстве отметили, что на месте происшествия сейчас работают следователи и криминалисты следственного управления совместно с оперативными сотрудниками полиции. Выполняются следственные действия и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления.

Ранее, 19 ноября, сообщалось, что в Иркутской области 57-летний мужчина случайно застрелил на охоте своего 31-летнего знакомого. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).