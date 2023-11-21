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Владельцы магазина с отравившим астраханцев метадоном находятся за рубежом

МВД: организаторы продажи метадона в Астрахани находятся за границей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Организатор и оператор интернет-магазина, где покупали метадон отравившиеся жители Астрахани, находятся за границей. Об этом 21 ноября сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Отмечается, что при проведении допроса наркопотребителей, которые пострадали, отравившись метадоном, правоохранительные органы выяснили, что наркотики были заказаны в нелегальном интернет-магазине.

«Ранее в отношении лиц, причастных к незаконной деятельности данного нелегального интернет-магазина, уже возбуждено 30 уголовных дел по признакам состава преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ. Из незаконного оборота изъято 1,4 кг синтетических наркотиков», — отметили в Telegram-канале УМВД.

Также в регионе начались массовые проверки для выявления наркопотребителей и тайников с запрещенными веществами. Сообщается, что в отделы полиции доставили 164 человека. Помимо этого, было выявлено семь преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ.

В ведомстве отметили, что были найдены три закладки наркотиков, которые были заказаны в том же нелегальном интернет-магазине.

Отравление метадоном в Астрахани: трое погибших, 19 в больнице
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Ранее по факту случившегося возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 228. 1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). В пресс-службе МВД РФ 20 ноября сообщили о задержании трех иностранцев, предположительно, причастных к инциденту.

20 ноября три человека погибли в результате отравления наркотиками в Астрахани. В региональном минздраве тогда сообщили, что госпитализированы 19 человек, шесть из которых поступили в тяжелом состоянии, еще 11 были помещены в общие палаты.

По предварительным данным, пострадавшие употребили один и тот же наркотик. Достоверно вещество, которым отравились астраханцы, не установлено. Как сообщали источники «Известий», речь может идти о метадоне.

МВД опубликовало видео с допросом в отделении полиции граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, которых подозревают в распространении метадона в Астрахани. Один из них рассказал, как он помогал сбывать наркотик.

Тогда же председатель Национального антинаркотического союза Никита Лушников выразил «Известиям» мнение, что отравление в городе произошло из-за того, что продавцы перепутали наркотики. По его словам, молодые люди, скорее всего, хотели купить более популярное запрещенное вещество — мефедрон, а получили тяжелый наркотик метадон, от которого гораздо проще получить передозировку.

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