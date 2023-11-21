В ЦАХАЛ указали на продвижение сделки об освобождении заложников в Газе

Продвижение в возможной сделке об освобождении части заложников, удерживаемых в секторе Газа, есть. Об этом 21 ноября сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

Он отметил, что решение по этому вопросу должны принять политики, войска Израиля готовы к любому сценарию.

«Есть продвижение в том, что касается договоренности по сделке (об освобождении заложников. — Ред.), всё должно быть обсуждено и утверждено политиками и правительством. Я представитель Армии обороны Израиля, сейчас мы сосредоточены на боевых действиях. Мы сможем реализовать любое решение, сможем подготовиться таким образом, чтобы сохранить нашу оперативную ситуацию и наши достижения (в секторе Газа. — Ред.) и выполнить всё то, что будет решено», — сказал Хагари в ходе брифинга.

Ранее в этот день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о достижении прогресса в вопросе освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа. Предположительно, соглашение может включать в себя освобождение около 50 израильских детей и их матерей в обмен на четырехдневное прекращение огня. Ожидается также, что Израиль согласится освободить «по три палестинских заключенных на каждого заложника», освобожденного движением ХАМАС.

Также официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников находятся на финальной стадии. По его словам, стороны достигли такого прогресса, которого еще не было ранее.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения более 14,1 тыс. человек погибли в секторе Газа, 5,8 тыс. из них — дети. Число пострадавших при этом превышает 33 тыс. Со стороны Израиля погибло более 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.