Реклама
Прямой эфир
Мир
Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС
Экономика
ЦБ отметил наличие рискованных практик у застройщиков и ипотечников
Общество
Спецборт МЧС РФ доставил в Москву 28 россиян из сектора Газа
Происшествия
На севере Москвы произошел пожар в здании автосервиса
Экономика
Новая категория заемщиков появится в России в следующем году
Мир
Небензя сообщил о проведении заседания СБ ООН по Украине 8 декабря
Мир
Нетаньяху заявил о предстоящем тяжелом решении по освобождению заложников
Мир
Европарламент включил Крым в Россию на карте
Происшествия
Российский актер театра и кино Максим Шахров погиб в ДТП в возрасте 27 лет
Мир
Москва направила Хельсинки ноту протеста из-за демонстрации танка РФ
Мир
Спецборт МЧС РФ с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву
Мир
Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии вопросы строительства Союзного государства
Общество
Путин назвал институт семьи основой России
Сюжет:

В ЦАХАЛ указали на продвижение сделки об освобождении заложников в Газе

В Армии Израиля указали на продвижение сделки об освобождении заложников в Газе
0
Фото: REUTERS/Ammar Awad
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Продвижение в возможной сделке об освобождении части заложников, удерживаемых в секторе Газа, есть. Об этом 21 ноября сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

Он отметил, что решение по этому вопросу должны принять политики, войска Израиля готовы к любому сценарию.

«Есть продвижение в том, что касается договоренности по сделке (об освобождении заложников. — Ред.), всё должно быть обсуждено и утверждено политиками и правительством. Я представитель Армии обороны Израиля, сейчас мы сосредоточены на боевых действиях. Мы сможем реализовать любое решение, сможем подготовиться таким образом, чтобы сохранить нашу оперативную ситуацию и наши достижения (в секторе Газа. — Ред.) и выполнить всё то, что будет решено», — сказал Хагари в ходе брифинга.

«Наша ключевая цель — уничтожение власти ХАМАС в секторе Газа»
Советник премьера Израиля Дмитрий Гендельман — о наземной операции, расширении конфликта и посредниках в его урегулировании

Ранее в этот день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о достижении прогресса в вопросе освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа. Предположительно, соглашение может включать в себя освобождение около 50 израильских детей и их матерей в обмен на четырехдневное прекращение огня. Ожидается также, что Израиль согласится освободить «по три палестинских заключенных на каждого заложника», освобожденного движением ХАМАС.

Также официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников находятся на финальной стадии. По его словам, стороны достигли такого прогресса, которого еще не было ранее.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения более 14,1 тыс. человек погибли в секторе Газа, 5,8 тыс. из них — дети. Число пострадавших при этом превышает 33 тыс. Со стороны Израиля погибло более 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023