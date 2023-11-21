Хор Сретенского монастыря представил музыкальный клип на песню Максима Фадеева

Хор Сретенского монастыря исполнил песню Максима Фадеева «Возрождение», созданную для кинопроекта «Пробуждение». Премьера клипа состоялась 21 ноября.

Отмечается, что проект реализован при поддержке Института развития интернета (ИРИ). Клип на песню «Возрождение» стал кульминацией кинопроекта хора Сретенского монастыря «Пробуждение».

Клип был снят на сцене Донецкого театра оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко и на Мемориальном комплексе «Саур-Могила», посвященном освобождению Донбасса советскими войсками в 1943 году в ходе Великой Отечественной войны.

В съемках принял участие звезда мирового балета Сергей Полунин.

Ранее, 14 ноября, хор Сретенского монастыря презентовал четвертый видеоклип проекта «Пробуждение» на песню «Православие». Композиция была исполнена под сводами Свято-Владимирского храма в Докучаевске.