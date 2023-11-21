США отказались прекращать поставки оружия Израилю

Вашингтон продолжит оказание военной помощи Тель-Авиву, несмотря на призыв исламских стран о прекращении поставок оружия. Об этом во вторник, 21 ноября, заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе регулярного брифинга.

«Это шаг, к которому мы не готовы», — подчеркнул он.

Кроме того, представитель Госдепа отметил, что перед американским конгрессом стоит вопрос о необходимости увеличения поставок военной помощи Израилю.

15 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на документы Пентагона сообщило, что США продолжают наращивать объемы поставок военной помощи Израилю, несмотря на официальные призывы к руководству государства избегать жертв среди мирного населения в секторе Газа.

По информации издания, Израиль запросил более 57 тыс. 155-миллиметровых осколочно-фугасных артиллерийских снарядов, 20 тыс. винтовок M4A1, до 5 тыс. приборов ночного видения, 3 тыс. гранатометов M141, 400 120-миллиметровых минометов, 75 тактических машин JLTV и 200 барражирующих снарядов Switchblade 600.

30 октября члены Республиканской партии палаты представителей США опубликовали законопроект, предусматривающий выделение финансовой помощи Израилю на сумму $14,3 млрд.