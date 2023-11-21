Коалиция во главе с США 6 раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии

Авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США шесть раз за сутки нарушила воздушное пространство района Эт-Танф в Сирии. Об этом 21 ноября сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений двумя парами истребителей F-15, парой истребителей Typhoon коалиции», — заявил Кулить.

По данным контр-адмирала, в течении суток коалицией было зафиксировано три случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, которые связаны с несогласованными с РФ полетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Кулить отметил, что коалиция во главе с США, продолжая подобные действия, создает опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий. Также представитель ЦПВС подтвердил, что такая ситуация обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что истребители F-15 международной антитеррористической коалиции во главе с США за прошедшие сутки четыре раза нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Отмечалось, что также боевики в течение суток провели пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации, а подразделения российской военной полиции провели патрулирования на территории Сирии.