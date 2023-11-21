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Европарламент включил Крым в Россию на карте

Европарламент опубликовал карту с Крымом в составе России, но удалил и извинился
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Фото: РИА Новости/Василий Батанов
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Европейский парламент (ЕП) опубликовал карту в соцсети X (бывш. Twitter), на которой Крым включен в состав России, но затем удалил пост и извинился за ошибку. На это обратило внимание украинское издание «Страна.ua» и разместило 21 ноября фрагмент карты в своем Telegram-канале.

«Спасибо всем, кто указал на ошибку в утренней инфографике. Мы сожалеем о допущенной оплошности», — сказано в публикации ЕП.

Также Европейский парламент сообщил, что опубликует исправленную версию карты.

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Ранее, 6 ноября, мэр латвийского города Даугавпилс Андрей Элксниньш, отвечая на вопрос о принадлежности полуострова, напомнил, что неоднократно прояснял этот момент, указывая, что Крым является частью РФ.

До этого, 21 октября, аналогичное заявление сделал и экс-канцлер Германии Герхард Шредер. Он назвал Крым частью российской истории и предложил украинцам отказаться от претензий на полуостров, поскольку тот был российским всегда, с исторических времен.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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