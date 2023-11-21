Золотоизвлекательную фабрику построят в Северо-Енисейском районе

Золотодобывающая компания «Соврудник» планирует построить золотоизвлекательную фабрику (ЗИФ) на базе месторождений Эльдорадинского рудного узла в Северо-Енисейском районе (Красноярский край). Стоимость объекта оценивается в 13 млрд рублей, сообщает ИА KrasnoyarskMedia во вторник, 21 ноября.

ЗИФ представляет собой инвестпроект, который сопровождает Корпорации развития Енисейской Сибири. Его строительство позволит создать 1,5 тыс. рабочих мест.

Первую очередь объекта планируют возвести до 2026 года. С появлением ЗИФ производство оформят в горно-обогатительный комбинат. Необходимость строительства фабрики у рудного узла обусловлена увеличением объемов добываемой там руды с 1,5 млн до 4 млн т в ежегодно.