Минюст РФ внес польский Civil Council в реестр нежелательных организаций

Зарегистрированный в Польше Civil Council («Гражданский Совет») признан на территории России нежелательной организацией. Об этом стало известно 21 ноября из соответствующего перечня Минюста РФ, опубликованного на его сайте.

Уточняется, что Генеральная прокуратура России приняла решение о признании деятельности Civil Council нежелательной на территории страны 3 ноября.

Организация стала 120-й в списке Минюста.

Ранее в этот день Замоскворецкий районный суд Москвы отказал журналисту Дмитрию Муратову (признан в РФ иноагентом) в исключении из реестра иностранных агентов. Как отметил представитель Минюста, журналист давал интервью «иностранным информационным структурам» из недружественных России стран, в частности из Украины, Великобритании и Латвии. Муратов был внесен в реестр иноагентов 1 сентября.

1 ноября Министерство юстиции РФ внесло в реестр нежелательных организаций австрийский Central European University и германский Zentrum fur Osteuropa — und internationale Studien (Центр восточноевропейских и международных исследований).