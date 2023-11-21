Аллею Горького в Чите украсят гирляндой и светящимися шарами

Власти Читы украсят аллею Горького перед наступлением Нового года. На деревья повесят гирлянды, а на самой аллее установят большие светящиеся шары, сообщает РТК «Забайкалье» во вторник, 21 ноября.

По словам мэра Читы Инны Щегловой, арт-объекты будут светиться и давать отражение на ту площадку, на которой они не установлены. Как отметила чиновница, на оформление города были запрошены дополнительные деньги у краевой администрации.

Кроме привычного оформления центральных площадей города, власти также украсят парки Солнечный, Гагаринский, Коллективный труд и Северный Арбат, пишет ИА ChitaMedia.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Чите построят новогодний городок с ледяной церковью. Его концепция будет приурочена к 370-летию российского Забайкалья.