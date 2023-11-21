Израильские войска завершили окружение района Джебалия в секторе Газа, заявила 21 ноября пресс-служба армии Израиля (ЦАХАЛ).

«Наши силы завершили осаду Джебалии, важной зоны боевых действий, а также района Зейтун», — приводит сообщение Al Jazeera в своем Telegram-канале.

Как отмечается, на окраине Джебалии были обстреляны три входа в туннель, внутри которых находились боевики палестинского движения ХАМАС. Также израильские военные обнаружили и уничтожили в этом районе ракетные установки.

Об окружении района Джебалии в Газе ЦАХАЛ сообщала ранее в этот день.

Накануне ЦАХАЛ сообщила о взятии под контроль нескольких важных объектов в секторе Газа, включая один из командных центров ХАМАС. Как отмечалось, по району Зейтун был нанесен авиаудар, в результате которого была уничтожена группа радикалов.

Тогда же, 20 ноября, сообщалось, что ЦАХАЛ уничтожила трех командующих ротами палестинского движения ХАМАС. Также военнослужащие израильской армии обнаружили в соседнем здании террористическую ячейку. В результате удара, нанесенного авиацией, были уничтожены террористы и склад оружия.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения более 14,1 тыс. человек погибли в секторе Газа, 5,8 тыс. из них — дети. Количество раненых при этом превышает 33 тыс. Со стороны Израиля погибло более 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.