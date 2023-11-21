Российский актер театра и кино Максим Шахров погиб в ДТП в возрасте 27 лет
Актер Истринского муниципального драматического театра Максим Шахров погиб в автомобильной аварии по дороге на репетицию в возрасте 27 лет. Об этом 21 ноября сообщил театр в своем Telegram-канале.
«Страшная весть, огромная утрата для театра, родителей, друзей, для всех, кто любил замечательного, жизнерадостного, талантливого парня, артиста Максима Шахрова», — говорится в сообщении.
Шахров родился 25 апреля 1996 года. После окончания Московского государственного института культуры по специальности «артист драматического театра и кино» в 2020 году попал в труппу Истринского драмтеатра.
За три года он исполнил 23 роли. Среди них — Есенин, Маленький Мук, Панталоне в «Слуге двух господ» и многие другие персонажи. В 2023 году вышел фильм с участием Шахрова «Закрытый уровень».