Жительница Красноярска вышла в финал конкурса «Мисс Офис»

Жительница Красноярска Дарья Тукиш вышла в финал конкурса красоты «Мисс Офис – 2023». Состязание пройдет в московском центре «Планета КВН».

Девушка поборется за роскошную корону, титул и 3 млн рублей вместе с 30 офисными сотрудницами со всей России и зарубежья. По информации ИА KrasnoyarskMedia, 23-летняя конкурсантка работает клиентским менеджером в ПАО «Сбербанк России».

Ранее в ноябре сообщалось, что жительница Невинномысска Виолетта Егорова одержала победу в одной из номинаций Всероссийского конкурса красоты «Краса России – 2023». Конкурс проходил в Сочи, церемония награждения состоялась 15 ноября.