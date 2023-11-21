Москва направила Хельсинки ноту протеста из-за демонстрации танка РФ

Посольство РФ направило в МИД Финляндии ноту протеста после показа перед парламентом сожженного российского танка Т-72. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщили «РИА Новости» в дипмиссии.

Речь идет о демонстрации 18 ноября, когда проукраинские общественные организации Финляндии при содействии местных властей представили на площади в столице напротив финского парламента привезенный из Эстонии танк, пояснили в посольстве.

По мнению представительства, акция была циничной. В посольстве указали, что демонстрация возмутила жителей финской столицы, которые приносят к танку цветы и свечи.

«Посольство направило в МИД Финляндии ноту протеста. Подчеркнули, что расцениваем данную кощунственную акцию как разжигающую ненависть к России, а бездействие и потворство финских властей ее проведению считаем ведущими к дальнейшей деградации отношений между нашими странами», — заявили дипломаты.

Москва не впервые выражает недовольство антироссийской политикой Финляндии. Так, накануне МИД РФ сообщил, что российская сторона заявила протест послу Финляндии Антти Хелантеря в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся контрольно-пропускных пунктов на границе. Там подчеркнули, что принятое финскими властями решение провокационное и идет в русле попыток еще более обострить отношения между странами.