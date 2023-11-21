ВОЗ заявила о гибели сотрудницы и ее семьи при ударе по Газе

Сотрудница ВОЗ при ударе по Газе была убита вместе со своим шестимесячным ребенком, мужем и двумя братьями, заявил 21 ноября глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Я и мои коллеги опустошены: сегодня в Газе мы потеряли одного из наших [сотрудников]. Наша молодая коллега из ВОЗ Дима Альхадж трагически погибла вместе со своим шестимесячным ребенком, мужем и двумя братьями», — сказано в его сообщении в соцсети X (бывш. Twitter).

Также он отметил, что в результате удара погибшими числятся по меньшей мере 55 человек.

До этого, 14 ноября, сообщалось, что с начала обострения палестино-израильского конфликта погибли 102 сотрудника Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Это самое большое число гуманитарных работников ООН, погибших в ходе конфликта за всю историю Организации.

О 160 погибших при исполнении служебных обязанностей медработниках в секторе Газа сообщила 7 ноября ВОЗ.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения более 14 1, тыс. человек погибли в секторе Газа, 5,8 тыс. из них — дети. Количество раненых при этом превышает 33 тыс. Со стороны Израиля погибло более 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.