Спецборт МЧС РФ с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву

Спецборт Ил-76 МЧС РФ с российскими гражданами, эвакуированными из сектора Газа, вылетел в Москву. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Уточняется, что в самолете находятся несколько десятков россиян. В течение примерно пяти часов спецборт должен совершить посадку в аэропорту Домодедово.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин в ходе внеочередного онлайн-саммита БРИКС выразил признательность президенту Египта Абделю Фаттах ас-Сиси за помощь в возвращении россиян из сектора Газа. Россия призывает объединить усилия мирового сообщества в прекращении палестино-израильского конфликта, добавил российский лидер.

Накануне в МИД РФ заявили, что в ближайшие дни из зоны палестино-израильского конфликта планируется вывезти остающихся там российских граждан и членов их семей. В ведомстве уточнили, что всего из анклава через КПП «Рафах» в Египет удалось вывести 561 человека, из которых 525 уже доставили в Россию. Эвакуация продолжится до вывоза всех россиян из сектора Газа, подчеркнули в МИДе.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло Израиль массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.