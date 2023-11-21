В Белом доме заявили о причастности Ирана к захвату хуситами судна Galaxy Leader

США считают Иран причастным к захвату хуситами судна Galaxy Leader в Красном море. Об этом 21 ноября заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Захват судна Galaxy Leader является грубым нарушением международного права. Иран причастен [к захвату]», — сказал Кирби во время онлайн-брифинга, его слова передает ТАСС.

Он также добавил, что США в данный момент занимаются пересмотром списков тех, кого они квалифицируют как террористов.

Судно было захвачено повстанцами йеменского хуситского движения «Ансар Аллах» недалеко от побережья Персидского залива 19 ноября. На его борту находятся 25 человек. Члены экипажа являются гражданами Болгарии, Украины, Филиппин, Мексики и Румынии. Известно также, что судно принадлежит японской компании Nippon Yusen KK, более известной как NYK Line.

В тот день член политбюро движения «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад сказал, что хуситы, захватившие грузовое судно Galaxy Leader, намерены общаться с экипажем по законам ислама. То есть в случае если это не израильтяне, то к ним будет отношение как к гостям.

Он также заявил, что военные операции йеменских повстанцев-хуситов угрожают только имеющим отношение к Израилю судам. При этом он отверг обвинения в том, что «Ансар Аллах» представляет опасность для свободы морского судоходства. При этом в Израиле заявили, что захваченное судно «не является израильским и направлялся из Турции в Индию».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.