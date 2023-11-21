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В Белом доме заявили о причастности Ирана к захвату хуситами судна Galaxy Leader

Кирби: США считают Иран причастным к захвату хуситами судна Galaxy Leader
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Фото: REUTERS/Houthi Military Media
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США считают Иран причастным к захвату хуситами судна Galaxy Leader в Красном море. Об этом 21 ноября заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Захват судна Galaxy Leader является грубым нарушением международного права. Иран причастен [к захвату]», — сказал Кирби во время онлайн-брифинга, его слова передает ТАСС.

Он также добавил, что США в данный момент занимаются пересмотром списков тех, кого они квалифицируют как террористов.

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Судно было захвачено повстанцами йеменского хуситского движения «Ансар Аллах» недалеко от побережья Персидского залива 19 ноября. На его борту находятся 25 человек. Члены экипажа являются гражданами Болгарии, Украины, Филиппин, Мексики и Румынии. Известно также, что судно принадлежит японской компании Nippon Yusen KK, более известной как NYK Line.

В тот день член политбюро движения «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад сказал, что хуситы, захватившие грузовое судно Galaxy Leader, намерены общаться с экипажем по законам ислама. То есть в случае если это не израильтяне, то к ним будет отношение как к гостям.

Он также заявил, что военные операции йеменских повстанцев-хуситов угрожают только имеющим отношение к Израилю судам. При этом он отверг обвинения в том, что «Ансар Аллах» представляет опасность для свободы морского судоходства. При этом в Израиле заявили, что захваченное судно «не является израильским и направлялся из Турции в Индию».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

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