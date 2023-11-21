Бах указал на попытки некоторых стран решать вопросы допуска атлетов до турниров

Некоторые правительства стремятся сами решать, каких спортсменов можно допускать до соревнований, заявил 21 ноября глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на заседании Генассамблеи ООН. Трансляция выступления велась на сайте организации.

По его словам, поддержание закрепленных в олимпийской хартии ценностей является вкладом, который члены олимпийского движения могут внести в построение мира посредством спорта. Однако достичь этой цели можно только в том случае, если ценности, в том числе автономия и политический нейтралитет, будут уважаться и защищаться всеми вами, государствами — членами ООН.

«В этом контексте мы, к сожалению, должны осознавать, что некоторые правительства претендуют на право решать, какие спортсмены могут участвовать в каких соревнованиях. Другие же хотят решать, где могут проводиться международные соревнования», — добавил глава МОК.

При этом он подчеркнул, что спорт становится элементом политического разделения стран. Это приведет к политической фрагментации международного спорта и сделает невозможным проведение международных соревнований в их истинном значении.

В ходе ответов на вопросы журналистов после выступления в Генассамблее Бах также заявил, что на данный момент рано говорить о возможных последствиях в отношении России из-за проведения ею Игр дружбы, а также в отношении спортсменов, которые примут в них участие. При этом глава МОК подчеркнул, что в комитете слышали заявления президента РФ Владимира Путина и правительства России об организации соревнований.

«Спортивные мероприятия должны быть организованы спортивными организациями, они должны соблюдать правила спортивных организаций. Сейчас ведутся обсуждения по этому поводу, но еще слишком рано говорить о последствиях, возможны разные варианты», — добавил Бах, его заявления также транслировались на сайте ООН.

Ожидается, что Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Призовой фонд соревнований составит 4,6 млрд рублей.

15 ноября директор департамента МОК Джеймс Маклеод порекомендовал национальным олимпийским комитетам (НОК) не участвовать во Всемирных играх дружбы в России. По его словам, при растущей популяризации спорта НОК следует «проявлять осторожность в отношении этой инициативы».

Генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин выразил удивление столь жесткой позицией МОК и его руководителей в отношении Игр дружбы. Он добавил, что спортивное мероприятие задумано как гармоничное дополнение к уже существующему календарю соревнований.

Позднее, 17 ноября, генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил, что РФ не имеет права проводить Игры дружбы, из-за того что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу.