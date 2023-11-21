Реклама
Прямой эфир
Экономика
Новая категория заемщиков появится в России в следующем году
Мир
Небензя сообщил о проведении заседания СБ ООН по Украине 8 декабря
Мир
Нетаньяху заявил о предстоящем тяжелом решении по освобождению заложников
Мир
Европарламент включил Крым в Россию на карте
Происшествия
Российский актер театра и кино Максим Шахров погиб в ДТП в возрасте 27 лет
Мир
Москва направила Хельсинки ноту протеста из-за демонстрации танка РФ
Мир
Спецборт МЧС РФ с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву
Мир
Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии вопросы строительства Союзного государства
Общество
Путин назвал институт семьи основой России
Общество
Собянин анонсировал открытие катков с искусственным льдом в Москве 24 ноября
Мир
Глава МИД Армении не примет участия в заседаниях ОДКБ в Минске
Общество
Родившим до 25 лет предложили давать пособие в 200 тыс. рублей
Общество
Пробки в Москве вечером 21 ноября достигли 9 баллов
Сюжет:

Армия Израиля сообщила о пуске ракет-перехватчиков в направлении целей из Ливана

0
Фото: Global Look Press/Chen Junqing
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила ракеты-перехватчики в направлении Ливана после сообщений о подозрительных воздушных целях. Об этом 21 ноября заявили в армейской пресс-службе.

«После получения предупреждений о проникновении вражеских самолетов на север Израиля были запущены ракеты-перехватчики в направлении ряда подозрительных воздушных целей, которые пересекли границу Ливана в направлении Западной Галилеи», — говорится в сообщении.

В сообщении добавили, что в настоящий момент ЦАХАЛ наносит удары по объектам шиитской группировки «Хезболла» на территории Ливана.

«Наша ключевая цель — уничтожение власти ХАМАС в секторе Газа»
Советник премьера Израиля Дмитрий Гендельман — о наземной операции, расширении конфликта и посредниках в его урегулировании

Днем ранее ЦАХАЛ сообщила о нанесении ударов по командным центрам и объектам инфраструктуры «Хезболлы». Как указали в пресс-службе армии, это было ответом на обстрелы израильской территории ливанской группировкой.

Накануне Армия обороны Израиля заявила, что ее истребители нанесли удары по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане в ответ на ракетные запуски. 18 ноября ЦАХАЛ перехватила ракету класса «земля – воздух», которую запустили с территории Ливана по израильским беспилотникам.

До этого, 6 ноября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду на то, что власти Ирана и ливанское шиитское движение «Хезболла» осознают, что их ожидает мощный ответ в случае вступления в конфликт между израильской стороной и сектором Газа. Он также сказал, что прекращение огня не способствует разрешению конфликта, поскольку против палестинского радикального движения ХАМАС работает только военное давление.

7 октября движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023