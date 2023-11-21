Армия Израиля сообщила о пуске ракет-перехватчиков в направлении целей из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила ракеты-перехватчики в направлении Ливана после сообщений о подозрительных воздушных целях. Об этом 21 ноября заявили в армейской пресс-службе.

«После получения предупреждений о проникновении вражеских самолетов на север Израиля были запущены ракеты-перехватчики в направлении ряда подозрительных воздушных целей, которые пересекли границу Ливана в направлении Западной Галилеи», — говорится в сообщении.

В сообщении добавили, что в настоящий момент ЦАХАЛ наносит удары по объектам шиитской группировки «Хезболла» на территории Ливана.

Днем ранее ЦАХАЛ сообщила о нанесении ударов по командным центрам и объектам инфраструктуры «Хезболлы». Как указали в пресс-службе армии, это было ответом на обстрелы израильской территории ливанской группировкой.

Накануне Армия обороны Израиля заявила, что ее истребители нанесли удары по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане в ответ на ракетные запуски. 18 ноября ЦАХАЛ перехватила ракету класса «земля – воздух», которую запустили с территории Ливана по израильским беспилотникам.

До этого, 6 ноября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду на то, что власти Ирана и ливанское шиитское движение «Хезболла» осознают, что их ожидает мощный ответ в случае вступления в конфликт между израильской стороной и сектором Газа. Он также сказал, что прекращение огня не способствует разрешению конфликта, поскольку против палестинского радикального движения ХАМАС работает только военное давление.

7 октября движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.