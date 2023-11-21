Школу № 35 отремонтируют в Тамбове за 230 млн рублей

В Тамбове определили подрядчика на ремонт зданий школы № 35. Об этом 21 ноября сообщает ИА «ОнлайнТамбов.ру» со ссылкой на документацию соответствующего электронного аукциона на портале госзакупок.

Подрядчиком выбрано ООО «Тамбовинвестстрой». Компания согласилась привести здания в порядок за 233,2 млн рублей при начальной стоимости контракта в 240,4 млн рублей.

Перечень запланированных работ, как и сроки их завершения, информагентство не приводит. Заказчиком выступает муниципальное учреждение «Инвестиционно-строительный центр Тамбова «Инвестор».

В мае сообщалось, что в селе Бокино в Тамбове появится новая школа на 1100 учащихся, ее возведут с применением механизма государственно-частного партнерства. Стоимость реализации проекта составляет около 2 млрд рублей.