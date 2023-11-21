Al Jazeera сообщил о решении парламента ЮАР закрыть посольство Израиля в стране

Парламент Южно-Африканской Республики (ЮАР) проголосовал за предложение о закрытии посольства Израиля в стране. Об этом 21 ноября сообщил телеканал Al Jazeera.

Предложение было внесено левой оппозиционной партией «Борцы за экономическую свободу» (EFF) и поддержано правящей партией «Африканский национальный конгресс» (ANC). Против выступили члены Демократического альянса (DA).

За закрытие посольства проголосовало 248 человек, против — 91 человек.

Ранее в этот день президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал геноцидом действия Израиля в секторе Газа. По словам южноафриканского лидера, действия израильского руководства в анклаве нарушают международное право, включая Устав ООН.

До этого, 6 ноября, телеканал Sabc News сообщил, что министр в канцелярии президента республики Кумбудзо Нтшавени заявил об отзыве властями ЮАР всех своих дипломатов с территории еврейского государства для консультаций. По словам министра, страна разочарована продолжающимися бомбардировками Израилем школ и больниц в Газе, а также закрытием гуманитарных проходов.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.