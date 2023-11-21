В Туле потратят 400 млн рублей на реконструкцию набережной Дрейера

Власти Тулы выделят дополнительные 400 млн рублей на проект по реконструкции набережной Дрейера в 2024 году. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Родион Дудник на публичных слушаниях о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Мероприятие проходило в областной Думе во вторник, 21 ноября, передает корреспондент ТСН24.

Параллельно с ремонтом набережной будут возводить новый мост через реку Упу. По словам Дудника, на его строительство в 2024 году также выделят 250 млн рублей.

Всего на обновление и развитие дорог общего пользования в регионе в 2024 году планируют выделить чуть больше 9 млрд рублей.

Ранее в ноябре сообщалось, что рабочие приступили к монтажу Губернского катка на площади Ленина в Туле. Он начнет работу в середине декабря 2023 года.