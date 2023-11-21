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ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Горловке

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Фото: REUTERS/ Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko
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Военные Вооруженных формирований Украины (ВФУ) во вторник, 21 ноября, выпустили три кассетных снаряда калибром 155 мм по Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:30 — населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный)», — говорится в сообщении СЦКК в Telegram-канале.

Кроме того, в 19:45 представительством было зафиксировано три снаряда аналогичного калибра, выпущенных ВФУ по Куйбышевскому району Донецка.

Ранее в этот день с 14:50 по 15:20 украинские войска выпустили еще 14 снарядов калибрами 152 и 155 мм по Горловке и Донецку.

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Также в этот день мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что здания двух школ повреждены из-за обстрела со стороны ВФУ. Он также сообщил о повреждении после обстрела боевиками школы № 10 на территории поселка Комарова в Никитовском районе поселения. Информации о пострадавших в обоих случаях не приводится.

Ранее, 20 ноября, украинские войска выпустили по Горловке 14 снарядов калибра 152 мм. До этого в тот же день стало известно, что мирная жительница Горловки была ранена в результате обстрела ВСУ.

15 ноября под обстрел украинских вооруженных формирований также попала горловская школа № 10.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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