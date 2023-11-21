Ремонт 19 км региональной дороги завершили в Псковской области

В Себежском районе Псковской области завершили ремонт еще двух отрезков региональной дороги Опочка – Дубровка – граница с Республикой Беларусь. Об этом «Псковской ленте новостей» сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству региона.

Работы прошли на участках с 25-го по 35-й км и с 52-го по 61-й км. Дорожники сняли изношенное покрытие, уложили два новых слоя асфальта, привели в порядок водопропускные трубы, пересечения, примыкания, съезды, а также укрепили обочины и прибровочную часть.

Кроме того, как уточняет Псковское агентство информации, в нормативное состояние приведены автобусные остановки, а вблизи них обустроены пешеходные переходы. Также установлено барьерное ограждение, нанесена разметка.

В 2022 году дорожники отремонтировали участок дороги с 61-го по 80-й км. Таким образом, за два года в порядок приведено более 38 км трассы Опочка – Дубровка – граница с Республикой Беларусь. Стоимость контракта с подрядчиком, которым выступило ООО «АДП», составила более 687 млн рублей. Средства выделены из бюджета региона.