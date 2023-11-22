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Ликсутов рассказал о новых функциях приложения «Московский транспорт»

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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В приложении «Московский транспорт» появились новые функции, например, покупка билетов на «Аэроэкспресс» и на поезда «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК). Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

«Улучшаем наши мобильные сервисы по задаче мэра Москвы Сергея Собянина. Благодаря отзывам пассажиров после тестирования приложение «Московский транспорт» стало еще полезнее и удобнее. Мы добавили несколько функций: покупку билетов на «Аэроэкспресс» и ЦППК, а еще напоминания о выходе из дома или на остановке. Также полностью изменили дизайн приложения», — отметил Ликсутов.

В тестировании приняли участие 1,5 тыс. человек. В течение двух недель они проверяли новые функции и оценивали обновленный дизайн приложения.

Чтобы приобрести билет на «Аэроэкспресс» и пригородные поезда ЦППК, необходимо сначала зарегистрироваться в приложении. Далее следует построить и выбрать маршрут с «Аэроэкспрессом» или с пригородными поездами, нажать «Купить билет», проверить дату, время и совершить оплату. Билет появится в разделе «Мои карты и билеты» в меню. Перед посадкой на поезда ЦППК нужно активировать его на станции.

Чтобы активировать функцию напоминания о выходе на остановке или из дома, необходимо в процессе построения маршрута нажать «Сообщить о выходе на остановке».

Приложение «Московский транспорт» на сегодня скачали больше 6 млн раз. В нем доступны функции для пассажиров и для водителей. Пассажир может узнать о прибытии городского транспорта в режиме реального времени, получить информацию о загруженности вагонов, пополнить транспортную и социальную карту. Водители могут построить маршрут, оплатить и узнать загруженность на городской парковке, найти и воспользоваться зарядной станцией для электроавто.

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