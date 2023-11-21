Полпред президента РФ осмотрел автобусы для 25 сел Забайкалья

Полномочный представитель президента России по ДФО Юрий Трутнев во время визита в Читу во вторник, 21 ноября, осмотрел автобусы, которые демонстрировались на площади Ленина перед передачей в школы Забайкальского края. Об этом сообщает корреспондент ИА ChitaMedia.

Всего было представлено 49 современных автобусов. Они оснащены необходимым оборудованием и имеют высокую проходимость.

По словам водителей, принимавших эти автобусы, именно такой общественных транспорт необходимо поставить в районы из-за плохого качества дорог в регионе.

Как отмечает издание, приблизительное расстояние для перевозки детей в школы начинается от 10 км. Так, в одну из образовательных учреждений дети ездят из пяти сел.

Ранее в ноябре сообщалось, что Чите требуются около 100 водителей для общественного транспорта, чтобы автобусы и маршрутки начали ездить по графику. Их будут искать через службу занятости.