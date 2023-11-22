Индийские кинокомпании проведут съемки на площадках Москвы

Представители крупных продюсерских компаний Индии посетили ключевые московские киноплощадки и оценили возможности, которые они предоставляют съемочным группам. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Они побывали в кинокластере «МЕТМАШ», кинопарке «Москино», на киностудии «Мосфильм» и в музее-заповеднике «Останкино и Кусково», где часто проводятся съемки.

«Эксперты из Индии высоко оценили возможности и оснащенность московских локаций самым современным оборудованием. Первые съемки на наших площадках они планируют провести уже в следующем году. В работе над проектами примут участие специалисты обеих стран», — рассказала Сергунина.

Кроме того, делегации представили недавно созданную в столице киноплатформу, которая помогает оперативно решать основные организационные вопросы: находить подходящий павильон, брать в аренду костюмы, реквизит и транспорт.

В ходе переговоров обсуждались и другие перспективные направления сотрудничества. Речь, в частности, шла о презентации российских фильмов и сериалов на индийских кинофестивалях. Такой формат продвижения отечественных картин успешно зарекомендовал себя ранее на азиатском рынке, отметила Сергунина.

Сегодня в Москве создается центр производства фильмов, сериалов и телепроектов, в который войдут три кластера: «МЕТМАШ», кинопарк «Москино» и Киностудия имени Максима Горького. Здесь профессионалам будут готовы предоставить помещения, оборудование, костюмы и реквизит под любые задачи.