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Песков заявил о гармоничном развитии отношений РФ и Таджикистана

Песков: сотрудничество РФ и Таджикистана развивается гармонично
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Фото: РИА Новости/Александр Казаков
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Сотрудничество России и Таджикистана гармонично развивается, между странами не может быть никаких претензий. Об этом 21 ноября в эфире Первого канала заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У нас настолько гармонично развивается наше сотрудничество, которое во многом подкрепляется прекрасными дружескими отношениями между двумя лидерами, что я не думаю, что можно говорить о каких-то претензиях», — сказал он.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин провел встречу в Москве со своим коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном. Российский лидер отметил, что в преддверии саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске стороны обсудили вопросы безопасности, в том числе ситуацию в Афганистане.

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Кроме того, на встрече Путин заявил о заинтересованности РФ в совместной работе с Таджикистаном по геологоразведке урана и лития. Стороны также условились продолжить сотрудничество по вопросам безопасности и использовать в регионе 201-ю дислоцированную военную базу. В свою очередь, Рахмон заявил, что рассматривает свой визит в Россию как важный шаг к дальнейшему расширению двухстороннего партнерства.

Официальный визит Рахмона продлится с 21 до 22 ноября. Пресс-служба таджикского лидера отмечала, что встречи планируется провести в узком и расширенном составах.

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