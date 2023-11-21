Дело возбудили по факту гибели двух взрослых и ребенка в ДТП на М-4 «Дон»
В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух взрослых и ребенка в результате столкновения легковушки и грузовика. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Авария произошла 20 ноября на 391-м км альтернативного участка федеральной трассы М-4 «Дон» в Елецком районе. Судя по видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале прокуратуры, «Ладу» занесло и выбросило на встречку, где в нее врезался грузовик Isuzu.
В результате столкновения 50-летний водитель отечественной машины получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Его шестилетний сын, 23-летняя дочь и 46-летняя супруга погибли, пишет LipetskMedia. Также серьезно пострадал 46-летний водитель иномарки, его госпитализировали.
Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Ход расследования находится на контроле прокуратуры, уточняет GOROD48.