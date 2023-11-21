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Пробки в Москве вечером 21 ноября достигли 9 баллов

Пробки в Москве вечером 21 ноября достигли 9 баллов

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Загруженность автодорог в Москве вечером во вторник, 21 ноября, достигла девяти баллов. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Отмечается, что медленнее всего транспорт движется в центре города. Кроме того, в пробках встали Садовое кольцо как на внешней, так и на внутренней стороне, юг и северо-восток столицы.

По данным на 19:00, замедленна скорость автомобильного потока на проспекте Мира, шоссе Энтузиастов, Варшавском, Волоколамском и Ленинградском шоссе и других магистралях.

Значительные затруднения зафиксированы на московских набережных — Кремлевской, Котельнической, Москворецкой, Пречистенской и Софийской. Локальные пробки есть и на МКАД.

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Ранее в этот день столичный дептранс в своем Telegram-канале сообщал о затруднениях движения транспорта вечером в центральной части города, на участках ТТК и МКАД.

Также в этот день синоптики Гидрометцентра сообщили, что в столице во вторник облачно с прояснениями, местами небольшой снег, а на дорогах гололедица.

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