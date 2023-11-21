Байден заявил о возможности скорого возвращения ряда заложников ХАМАС

Сделка Израиля, палестинского движения ХАМАС и США по освобождению заложников близка к заключению. Об этом 21 ноября заявил в Белом доме американский президент Джо Байден.

«Мы очень близки [к заключению сделки]. Мы могли бы вернуть некоторых из этих заложников домой очень скоро. Но я бы не хотел вдаваться в детали, поскольку ничего не сделано, пока не сделано окончательно», — цитирует его газета New York Post.

По словам Байдена, дополнительные подробности могут быть раскрыты позже. В данный момент ход переговоров «выглядит хорошо», считает он.

Ранее в этот день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о достижении прогресса в вопросе освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа. Предположительно, соглашение может включать в себя освобождение около 50 израильских детей и их матерей в обмен на четырехдневное прекращение огня. Ожидается также, что Израиль согласится освободить «по три палестинских заключенных на каждого заложника», освобожденного ХАМАС.

Перед этим официальный представитель МИД Катара Маджида Аль Ансари заявил, что переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников находятся на финальной стадии. По его словам, стороны достигли такого прогресса, которого еще не было ранее.

19 ноября газета The Washington Post сообщила, что между Израилем, США и ХАМАС была заключена предварительная сделка об освобождении десятков женщин и детей, находящихся в заложниках в секторе Газа, в обмен на пятидневную паузу в боевых действиях. Однако позднее руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон опровергла эту информацию. При этом она уточнила, что стороны продолжают работать над заключением договоренностей.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения более 13,3 тыс. человек погибли в секторе Газа, 5,6 тыс. из них — дети. Число пострадавших при этом превышает 31 тыс. Со стороны Израиля погибло более 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.