Автомобиль сбил трех пешеходов в Саратовской области
Автомобиль сбил трех пешеходов в Пугачевском районе Саратовской области. Об этом 21 ноября сообщил начальник Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства области Юрий Юрин в своем Telegram-канале.
«17:34 (16:34 по мск. — Ред.) в службу «112» поступило сообщение о том, что в Пугачевском районе вблизи села Давыдовка водитель, управляя автомобилем Renault, допустил наезд на троих пешеходов», — говорится в сообщении.
В результате ДТП двое мужчин скончались, еще одному оказывается медицинская помощь.
Также в этот день в Кораблинском районе Рязанской области произошло столкновение Daewoo Matiz с грузовиком. В результате него погибли 48-летний и 47-летний пассажиры легковушки, водитель получил различные травмы и был госпитализирован.