Песков назвал глупостью готовящиеся в ЕС ограничения против дипломатов из РФ

Предложения ограничить передвижения российских дипломатов внутри Евросоюза страной их пребывания являются очередной антироссийской глупостью, заявил 21 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Не удивляйтесь ничему, наверняка еще что-нибудь придумают, сомнения в этом нет. Очередная глупость, антироссийская глупость. Они пытаются чем-то нас ущемить, но они затруднят работу дипломатам», — сказал Песков в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого журналист опубликовал в своем Telegram-канале.

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал сообщения о предложении Чехии ограничить в ЕС передвижения дипломатов из России страной их пребывания. Информацию также подтвердил «Известиям» источник в Европарламенте. По его словам, Прага в том числе опасается того, что дипломатическая работа якобы является прикрытием для агентов ГРУ и других российских спецслужб.

Так же в ходе беседы с журналистом Песков подчеркнул, что страны ЕС отказываются от общения с российскими дипломатами, лишая себя возможности получать информацию от первоисточника.

«Большей глупости трудно себе представить. Как минимум, всегда нужно ориентироваться на то, чтобы иметь свежие данные с двух сторон, а они для себя одну сторону полностью отвергают», — добавил официальный представитель Кремля.

При этом в ЕС достаточно много людей, нуждающихся в консульских услугах для сохранения связей с Россией, однако европейские политики лишают их этой возможности.

«Там, в Европе, живут десятки, а то и сотни тысяч наших бывших сограждан или нынешних сограждан, которые тоже получаются ущемленными в правах <…> Это неразумно, это слепое желание досадить России», — резюмировал Песков.

В начале ноября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в скором времени представит 12-й пакет санкций ЕС в отношении России. Ограничения коснутся ужесточения лимита цен на российскую нефть и мер по обходу санкций со стороны РФ. В Европарламенте не исключили, что Евросоюз примет очередной пакет мер до конца 2023 года.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова 15 ноября назвала 12-й пакет санкций агрессивной деятельностью со стороны Запада и нарушением норм международного права, отметив, что рестрикции не останутся без ответа.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.