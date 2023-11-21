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Песков назвал глупостью готовящиеся в ЕС ограничения против дипломатов из РФ

Песков: готовящиеся в ЕС ограничения против дипломатов из РФ — глупость
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Предложения ограничить передвижения российских дипломатов внутри Евросоюза страной их пребывания являются очередной антироссийской глупостью, заявил 21 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Не удивляйтесь ничему, наверняка еще что-нибудь придумают, сомнения в этом нет. Очередная глупость, антироссийская глупость. Они пытаются чем-то нас ущемить, но они затруднят работу дипломатам», — сказал Песков в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого журналист опубликовал в своем Telegram-канале.

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал сообщения о предложении Чехии ограничить в ЕС передвижения дипломатов из России страной их пребывания. Информацию также подтвердил «Известиям» источник в Европарламенте. По его словам, Прага в том числе опасается того, что дипломатическая работа якобы является прикрытием для агентов ГРУ и других российских спецслужб.

Так же в ходе беседы с журналистом Песков подчеркнул, что страны ЕС отказываются от общения с российскими дипломатами, лишая себя возможности получать информацию от первоисточника.

«Большей глупости трудно себе представить. Как минимум, всегда нужно ориентироваться на то, чтобы иметь свежие данные с двух сторон, а они для себя одну сторону полностью отвергают», — добавил официальный представитель Кремля.

При этом в ЕС достаточно много людей, нуждающихся в консульских услугах для сохранения связей с Россией, однако европейские политики лишают их этой возможности.

«Там, в Европе, живут десятки, а то и сотни тысяч наших бывших сограждан или нынешних сограждан, которые тоже получаются ущемленными в правах <…> Это неразумно, это слепое желание досадить России», — резюмировал Песков.

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В начале ноября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в скором времени представит 12-й пакет санкций ЕС в отношении России. Ограничения коснутся ужесточения лимита цен на российскую нефть и мер по обходу санкций со стороны РФ. В Европарламенте не исключили, что Евросоюз примет очередной пакет мер до конца 2023 года.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова 15 ноября назвала 12-й пакет санкций агрессивной деятельностью со стороны Запада и нарушением норм международного права, отметив, что рестрикции не останутся без ответа.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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