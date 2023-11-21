Три путепровода отремонтировали на Советском шоссе в Новосибирске
В Новосибирске завершили ремонт трех путепроводов, расположенных на Советском шоссе. Об этом городская мэрия сообщает в своем Telegram-канале.
По данным МКУ «Гормост», речь идет о сооружениях между улицами Мира и Петухова. Рабочие демонтировали старое покрытие, уложили новый выравнивающий слой, демонтировали и заменили старые деформационные швы.
Также специалисты устроили на объектах гидроизоляцию и уложили асфальтовое покрытие, установили барьерное ограждение, пишет Sib.fm. Все отремонтированные путепроводы находятся на гарантии.
В конце сентября сообщалось, что в Новосибирске завершили капитальный ремонт аварийной лестницы у Речного вокзала. Специалисты восстановили геометрию ступеней, обеспечив их одинаковую ширину и высоту. Также проведены работы по облицовке ступеней, площадок и парапета гранитными плитами.