GAC Motor сообщила о планах расширить свое присутствие в России в 2024 году

Компания GAC Motor в соответствии с новой стратегией развития на международном рынке планирует стать одним из основных автомобильных брендов в России. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщили в пресс-службе бренда.

В частности, компания намерена активно развивать и расширять свое присутствие в РФ за счет вывода на рынок новых моделей, увеличения поставок автомобилей, роста маркетинговых инвестиций, а также развития расширенной дилерской сети.

В GAC Motor отметили, что ее флагманская модель GS8 II поколения, выпущенная в III квартале 2023 года, стала одним из бестселлеров в сегменте 7-местных спортивно-утилитарных автомобилей (SUV).

«Поэтому главным событием 2024 года станет запуск сразу трех новинок, которые хорошо известны и популярны на китайском рынке, — премиального минивэна M8 и инновационного городского кроссовера GS3 в первом полугодии, а также авто из сегмента SUV в третьем квартале», — говорится в сообщении.

Всё это, по заявлениям компании, позволит бренду укрепить свои позиции в России и завоевать новых покупателей.

Кроме того, GAC Motor сообщила, что одной из ее главных задач на 2024 год станет развитие дилерской сети, так как дилеры играют ключевую роль в расширении географии бренда и увеличении объемов его продаж. Компания уточнила, что в текущем году в России уже было открыто более 10 центров, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, в которых клиенты могут провести тест-драйв автомобиля и приобрести его, а также пройти регулярное техническое обслуживание и отремонтировать транспортное средство.

19 июля корреспондент «Известий» рассказал, что GAC анонсировал в Китае премиум-версию минивэна Trumpchi M8, который сменил своего предшественника Trumpchi GM8, продававшегося в России под индексом GN8. По словам генерального директор GAC Motor Rus Зя Хунчао, модель официально появится в РФ до конца 2023 года.