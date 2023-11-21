Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден заявил о возможности скорого возвращения ряда заложников ХАМАС
Мир
Минобороны Японии сообщило о падении частей ракеты КНДР в море и океан
Мир
Песков назвал глупостью готовящиеся в ЕС ограничения против дипломатов из РФ
Мир
Лидеры БРИКС заявили о необходимости мирного разрешения кризиса на Ближнем Востоке
Общество
Путин отметил возможность молодежи России реализовывать свои планы
Мир
Президент Египта отверг принудительное перемещение палестинцев из сектора Газа
Мир
Путин поблагодарил президента Египта за помощь в возвращении россиян из Газы
Мир
Министр обороны ФРГ сообщил о предоставлении Украине пакета помощи на €1,3 млрд
Мир
Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах о судьбе заложников в секторе Газа
Мир
Лидер Бразилии осудил неизбирательное применение силы Израилем в Газе
Мир
На Украине заявили о взрывах в Одессе
Мир
Глава МИД Словакии предупредил Украину о долгом пути к членству в ЕС
Общество
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление контента

GAC Motor сообщила о планах расширить свое присутствие в России в 2024 году

0
Фото: TASS/Zuma
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания GAC Motor в соответствии с новой стратегией развития на международном рынке планирует стать одним из основных автомобильных брендов в России. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщили в пресс-службе бренда.

В частности, компания намерена активно развивать и расширять свое присутствие в РФ за счет вывода на рынок новых моделей, увеличения поставок автомобилей, роста маркетинговых инвестиций, а также развития расширенной дилерской сети.

В GAC Motor отметили, что ее флагманская модель GS8 II поколения, выпущенная в III квартале 2023 года, стала одним из бестселлеров в сегменте 7-местных спортивно-утилитарных автомобилей (SUV).

«Поэтому главным событием 2024 года станет запуск сразу трех новинок, которые хорошо известны и популярны на китайском рынке, — премиального минивэна M8 и инновационного городского кроссовера GS3 в первом полугодии, а также авто из сегмента SUV в третьем квартале», — говорится в сообщении.

Всё это, по заявлениям компании, позволит бренду укрепить свои позиции в России и завоевать новых покупателей.

Кроме того, GAC Motor сообщила, что одной из ее главных задач на 2024 год станет развитие дилерской сети, так как дилеры играют ключевую роль в расширении географии бренда и увеличении объемов его продаж. Компания уточнила, что в текущем году в России уже было открыто более 10 центров, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, в которых клиенты могут провести тест-драйв автомобиля и приобрести его, а также пройти регулярное техническое обслуживание и отремонтировать транспортное средство.

Моторная масса: число визитов владельцев авто из КНР в сервисы выросло на 35%
C какими проблемами чаще всего сталкиваются водители машин китайских марок

19 июля корреспондент «Известий» рассказал, что GAC анонсировал в Китае премиум-версию минивэна Trumpchi M8, который сменил своего предшественника Trumpchi GM8, продававшегося в России под индексом GN8. По словам генерального директор GAC Motor Rus Зя Хунчао, модель официально появится в РФ до конца 2023 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023