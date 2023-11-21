ВСУ могут потерять позиции на фронте из-за сокращения поставок оружия с Запада

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерять позиции на фронте из-за сокращения поставок боеприпасов и оружия из США и Европы. Об этом 21 ноября сообщил американский телеканал ABC со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

«У нас большие проблемы... основные боеприпасы не поступают», — сказал он.

По словам чиновника, вопрос поставок оружия из США вызывает обеспокоенность из-за разногласий в американском конгрессе по поводу продолжения помощи Киеву. Он заявил, что Украина может потерять позиции на поле боя «очень дорогой ценой».

Украинский госслужащий отметил, что американские поставки артиллерийских снарядов сократились «более чем на 30%» с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта. По его мнению, это произошло из-за того, что запасы вооружений, предназначенные для Киева, ушли на помощь Тель-Авиву.

Он также указал и на то, что оружейные поставки Вашингтона составляют «около 60–70% общих поставок» Киеву, при этом напомнив, что ранее США уверяли украинское руководство в том, что передача вооружений Израилю не повлияет на обязательства перед Украиной.

«Они (официальные лица США, — Ред.) говорили нам, что это не повлияет на обязательства (по поставке оружия, — Ред.), но это повлияло», — подчеркнул чиновник.

Накануне, 20 ноября, шеф Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев заявил о том, что США предоставят Украине новый транш военной помощи на $100 млн. В очередной транш киевскому режиму Белый дом включил боеприпасы для артиллерии и систем ПВО, а также противотанковое вооружение.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 21 ноября назвал новый пакет военной помощи Киеву успокоительной пилюлей. Он указал, что положение на фронте и в украинской власти — на грани коллапса, а «трагический символизм «благотворительности» Вашингтона заключается в идеологии антироссийской кампании, которая дает понять украинцам, что они всё еще «в игре».

О том, что Украина испытывает дефицит боеприпасов, еще 24 октября заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По словам политика, это свидетельствует о том, что страна должна организовать производство боеприпасов на своей территории.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате агрессии украинских войск.