Путин: Россия инициирует продолжение обсуждения в БРИКС ситуации в секторе Газа

Президент России Владимир Путин заявил 21 ноября на внеочередном онлайн-саммите БРИКС, что РФ намерена инициировать контакты по палестино-израильскому урегулированию в ходе своего председательства в БРИКС в 2024 году.

«Считаем крайне полезным продолжить обсуждение в рамках БРИКС дальнейшего развития палестино-израильского противостояния», — отметил он.

По словам российского лидера, Москва будет инициировать контакты по данной проблематике, в том числе и по видеосвязи.

Кроме того, глава РФ подчеркнул схожесть позиций членов объединения по вопросу решения конфликта. Он также выразил благодарность коллегам из государств Ближнего Востока за уже приложенные ими усилия по деэскалации.

На внеочередном саммите БРИКС выступил также президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса. Он назвал геноцидом действия Израиля, наносящего удары по мирным объектам в секторе Газа. По его словам, действия израильского руководства в анклаве нарушают международное право. Он также указал на то, что боевики движения ХАМАС должны понести ответственность за атаки на граждан Израиля и захват заложников, которые также нарушают международное право.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения более 13,3 тыс. человек погибли в секторе Газа, 5,6 тыс. из них — дети. Число пострадавших при этом превышает 31 тыс. Со стороны Израиля погибло более 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.