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Глава МИД Словакии предупредил Украину о долгом пути к членству в ЕС
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Глава МИД Словакии предупредил Украину о долгом пути к членству в ЕС

Глава МИД Словакии Бланар: Украину ждет долгий путь в ЕС
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Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
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Процесс становления Украины членом Европейского союза (ЕС) займет немало времени, если смотреть на ситуацию реалистично. Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар во вторник, 21 ноября, в интервью газете Die Presse.

«Мы поддерживаем Украину в ее стремлении вступить в ЕС. Но она должна выполнить те же условия, что и все остальные. Нам это тоже было нелегко. В реальности приходится констатировать, что впереди еще довольно долгий путь», — сказал он.

Он добавил, что Словакия согласится на вступление Украины в Евросоюз на саммите в декабре, в случае если Киев выполнит все условия.

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До этого, 16 ноября, в Венгрии начались национальные консультации, в ходе которых граждане страны выразят свое мнение по поводу разногласий с ЕС, в том числе на тему вступления Украины в блок и оказания ей военной помощи.

Ранее в том же месяце Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала начать переговорный процесс с Украиной и Молдавией. В этот же день глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что фактические сроки вступления Украины в ЕС зависят от проведенных в стране реформ и принципа «членства по заслугам». Она отметила, что переговоры могут стартовать сразу же после того, как Евросовет примет формальное решение об их начале.

Комментируя решение ЕК, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что пока не следует начинать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество. Он отметил, что в стране отсутствует соблюдение свободы слова и не проводятся выборы. Соответственно, подчеркнул Сийярто, в данных условиях абсурдно было бы оценивать соблюдение принципов верховенства права в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. Далее в апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата. В аналогичном положении также находятся еще семь стран — Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория.

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