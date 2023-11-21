Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден заявил о возможности скорого возвращения ряда заложников ХАМАС
Мир
Минобороны Японии сообщило о падении частей ракеты КНДР в море и океан
Мир
Песков назвал глупостью готовящиеся в ЕС ограничения против дипломатов из РФ
Мир
Лидеры БРИКС заявили о необходимости мирного разрешения кризиса на Ближнем Востоке
Общество
Путин отметил возможность молодежи России реализовывать свои планы
Мир
Президент Египта отверг принудительное перемещение палестинцев из сектора Газа
Мир
Путин поблагодарил президента Египта за помощь в возвращении россиян из Газы
Мир
Министр обороны ФРГ сообщил о предоставлении Украине пакета помощи на €1,3 млрд
Мир
Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах о судьбе заложников в секторе Газа
Мир
Лидер Бразилии осудил неизбирательное применение силы Израилем в Газе
Мир
На Украине заявили о взрывах в Одессе
Мир
Глава МИД Словакии предупредил Украину о долгом пути к членству в ЕС
Общество
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление контента

Карантин намерены ввести в Бессоновском районе Пензенской области из-за кори

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Бессоновском районе Пензенской области планируют ввести карантин из-за кори. Проект соответствующего постановления сейчас проходит антикоррупционную экспертизу, сообщает ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на документацию.

Согласно проекту постановления, в районе отменят массовые мероприятия вплоть до стабилизации ситуации с заболеваемостью. Также в случае принятия документа будет реализован план по ликвидации очага кори.

Так, министерству здравоохранения предстоит вакцинировать всех установленных контактных лиц, обеспечить подчищающую иммунизацию населения. В селах Грабово и Вазерки пройдут подворные обходы, заболевших изолируют, проведут дезинфекцию в различных учреждениях. Жителям будет рекомендовано ношение масок в общественных местах.

Как уточняет информагентство, в начале ноября очаг кори выявили в трех селах Пензенского района. Заболели непривитые жители, в основном дети. Распространилась корь через школы, на данный момент вспышка локализована.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023