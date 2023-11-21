Карантин намерены ввести в Бессоновском районе Пензенской области из-за кори
В Бессоновском районе Пензенской области планируют ввести карантин из-за кори. Проект соответствующего постановления сейчас проходит антикоррупционную экспертизу, сообщает ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на документацию.
Согласно проекту постановления, в районе отменят массовые мероприятия вплоть до стабилизации ситуации с заболеваемостью. Также в случае принятия документа будет реализован план по ликвидации очага кори.
Так, министерству здравоохранения предстоит вакцинировать всех установленных контактных лиц, обеспечить подчищающую иммунизацию населения. В селах Грабово и Вазерки пройдут подворные обходы, заболевших изолируют, проведут дезинфекцию в различных учреждениях. Жителям будет рекомендовано ношение масок в общественных местах.
Как уточняет информагентство, в начале ноября очаг кори выявили в трех селах Пензенского района. Заболели непривитые жители, в основном дети. Распространилась корь через школы, на данный момент вспышка локализована.