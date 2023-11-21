СК начал проверку после отравления восьми человек в барнаульской кофейне
В Барнауле организована проверка после отравления восьми человек в кофейне. Об этом сообщает региональное СУ СК России.
«В региональных средствах массовой информации размещено сообщение о госпитализации в медицинское учреждение города Барнаула восьми человек с острым пищевым отравлением. Известно, что все они употребляли продукцию одной из городских кофеен», — говорится в сообщении ведомства.
СК начал доследственную проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Следствию предстоит выяснить обстоятельства случившегося и дать оценку работе руководителя кофейни на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей.
По данным altapress.ru, речь идет о кафе «Йель» в центре города. После его посещения восемь человек были доставлены в инфекционное отделение больницы с жалобами на обезвоживание и интоксикацию. Медики диагностировали у пациентов сальмонеллез — острую кишечную инфекцию. По данным на утро 21 ноября, у людей наблюдались признаки отравления и высокая температура.
Роспотребнадзор приостановил работу заведения на пять дней до решения суда. Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии проводят расследование.