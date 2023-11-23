В Казахстане построят более 350 школ нового формата в рамках реализации нацпроекта

В Казахстане начата реализация нацпроекта «Комфортная школа». До 2026 года будет построено 369 школ нового формата на 740 тыс. ученических мест. Об этом сообщается на сайте премьер-министра страны.

Учебные заведения будут построены в рамках национального проекта «Комфортная школа» по поручению главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На проект уже выделено порядка 2,4 трлн тенге (более $5 млрд).

Как отметил Маулен Айманбетов, глава единого оператора проекта госкомпании АО «Samruk-Kazyna Construction», ответственной за строительство объектов, основной целью национального проекта является ликвидация аварийных школ и трехсменного обучения, а также снижение дефицита ученических мест в организациях среднего образования по всей стране.

«Это будут совершенно другие школы по материально-техническому обеспечению и по качеству», подчеркнул Айманбетов. В ходе разработки проектов школ был изучен передовой зарубежный и отечественный опыт проектирования и строительства современного образовательного пространства.

Ранее осенью оператор проекта Samruk-Kazyna Construction предоставил широкой общественности возможность открыто выразить свое мнение о внутреннем наполнении и оформлении школ. Впервые в стране был проведен всенародный опрос в рамках развития строительной отрасли.

Как отметил глава компании, при проектировании и строительстве современных комфортных школ особенно важна прозрачность и максимальное вовлечение общественности в процесс. Со слов оператора проекта, значительная часть пожеланий граждан была учтена в проектной документации школ.