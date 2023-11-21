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Осужденного за взятку экс-главу УСБ СК Максименко нашли мертвым в колонии

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Бывший глава Управления собственной безопасности (УСБ) Следственного комитета (СК) России Михаил Максименко, осужденный в 2018 году на 14 лет за взятки, найден мертвым в колонии. Об этом сообщил 21 ноября источник «Известий».

Его тело нашли рано утром в помещении для хранения вещей исправительной колонии-9 в Нижегородской области.

Другие подробности источник не привел.

Мосгорсуд признал Максименко виновным в получении взятки в особо крупном размере за освобождение подручного вора в законе Шакро Молодого — Андрея Кочуйкова в 2018 году. Тогда его приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 165 млн рублей.

Суд счел доказанным, что фигурант вместе с двумя сообщниками получили $500 тыс. за освобождение из-под стражи подручных криминального авторитета Захария Калашoва (также известен как Шакро Молодой) — Андрея Кочуйкова (прозвище Итальянец) и Эдуарда Романова.

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Уже в 2020 году Мосгорсуд приговорил Максименко к 14 годам лишения свободы и штрафу в 250 млн рублей в рамках второго уголовного дела. Его лишили звания полковника и права занимать должности в органах госвласти в течение пяти лет.

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