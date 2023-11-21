В Красноярском крае для ликвидации последствий урагана введен режим ЧС

Власти Красноярского края приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) для ликвидации последствий прошедшего урагана. Об этом 21 ноября в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«На территории пострадавших районов проведен ряд мероприятий по устранению последствий стихии», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что режим ЧС вводится в 25 районах региона, а также в городах Ачинске, Канске, Красноярске, Дивногорске и Сосновоборске. По данным МЧС, без света на 16:00 по местному времени (12:00 мск) остаются 64 населенных пункта, находящихся в 13 муниципальных образованиях.

«Электроснабжение восстановлено в 14 районах из 27 ранее отключенных», — уточнили в министерстве.

В ведомстве также порекомендовали главам муниципалитетов при необходимости организовать оценку ущерба, нанесенного ураганом, и создать пункты временного обеспечения для населения.

Ураган прошел в ряде регионов России 19 ноября. Его последствия затронули Алтайский край, Кузбасс, Омскую область, Красноярский край, Хакасию и Томскую область. В тот день в Красноярском крае шквалистый ветер оборвал ЛЭП и повалил деревья, что вызвало множество повреждений и перебои с электричеством.

На следующий день корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас показал, как выглядят дворы Красноярска после урагана.

Он также обратил внимание на то, что часть крыши была построена из толстых бревен, которые ветер с легкостью переломал. Теперь они пригодны только для растопки печи.