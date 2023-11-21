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Задержанные по делу об отравлении в Астрахани рассказали о сбыте наркотиков

МВД опубликовало видео показаний задержанных по делу об отравлении в Астрахани
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Фото: пресс-служба управления МВД по Астраханской области
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Пресс-служба управления МВД по Астраханской области во вторник, 21 ноября, опубликовала кадры допроса мужчин, задержанных по подозрению в сбыте наркотиков, которыми насмерть отравились три человека.

Задержанные являются гражданами Узбекистана, Таджикистана и Киргизстана.

На допросе мужчины сообщили, что забрали партию наркотических веществ в Ставрополье, а затем отправились в Астрахань для продажи их через нелегальные интернет-магазины с помощью тайников-закладок. По словам преступников, каждый из них заработал на этом около 40 тыс. рублей.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства, а также возможность причастности к данному делу других лиц. Также устанавливаются возможные потребители опасных для жизни запрещенных веществ. С момента поступления первых пострадавших в больницу в рамках расследования в отделы полиции доставлены 164 человека. Составлено 36 административных протоколов, выявлено семь преступлений.

Расследование находится на личном контроле начальника УМВД России по Астраханской области генерал-лейтенанта полиции Игоря Ромашкина, отметили в пресс-службе.

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О том, что три человека погибли в результате отравления наркотиками в Астрахани, стало известно накануне. В региональном минздраве тогда сообщили, что госпитализированы 19 человек, шесть из которых поступили в тяжелом состоянии, еще 11 были помещены в общие палаты. К настоящему времени количество выявленных пострадавших составляет 21 человек.

По предварительным данным, пострадавшие употребили один и тот же наркотик. Достоверно вещество, которым отравились астраханцы, не установлено. Как сообщали источники «Известий», речь может идти о метадоне.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), а также п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

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