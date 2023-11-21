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Появились кадры с нападением мужчин с палками на детей на севере Москвы

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Фото: скриншот
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Видеозапись с кадрами нападения мужчин на компанию детей во дворе жилого дома на севере Москвы 21 ноября появились в распоряжении «Известий».

На них видно, как двое взрослых подходят к группе ребят и заставляют их становиться на колени. Затем мужчины проявляют к несовершеннолетним силу — бьют их палкой.

Взрослым показалось, что кто-то из ребят стучал в их квартиру. Таким образом они решили заставить детей извиниться.

В настоящее время подозреваемые 59 и 36 лет доставлены на допрос. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по Москве в Telegram-канале.

Инцидент произошел в воскресенье, 19 ноября, во дворе дома на улице Базовская. Обстоятельства применения силы к несовершеннолетним взяла на контроль местная прокуратура.

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