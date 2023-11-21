СМИ сообщили о смерти 80 младенцев из-за языкового барьера в Великобритании

В Великобритании за последние пять лет как минимум 80 младенцев погибли или получили серьезную черепно-мозговую травму из-за проблем с доступом к переводчикам Национальной службы здравоохранения (NHS) страны. Об этом 21 ноября пишет британская корпорация Би-би-си со ссылкой на отчет отдела расследований безопасности здравоохранения (HSIB).

«Из общего числа 2607 рассмотренных дел 80 включали ссылки на проблемы с переводом или языковые трудности в общении в разделе рекомендаций отчета, что, следовательно, считается фактором, способствующим смерти или травме головного мозга», — приводит СМИ данные расследования случаев смерти младенцев в первые семь дней жизни за 2018–2022 годы.

Как отмечает издание, в Великобритании тем пациентам, которые не владеют английским языком, должен быть предоставлен переводчик, однако услуги таких специалистов работают «крайне неоднородно». Более того, сотрудники NHS прибегают к использованию онлайн-переводчиков, чтобы проинформировать людей о лечении, говорится в публикации.

Отсутствие качественных лингвистических услуг приводят к неправильному диагнозу или, в худшем случае, к смерти, указали в Национальном реестре переводчиков государственной службы Великобритании.

Ранее, 21 августа, британская медсестра Люси Летби была приговорена к пожизненному заключению за убийство семерых младенцев и покушение на шестерых в больнице, где она работала. Она вводила воздух в кровь и желудок новорожденных, перекармливая их и отравляя инсулином.