ЕС отменит ряд проектов в секторе Газа из-за разрушений инфраструктуры

Европейский союз (ЕС) отменит несколько проектов в секторе Газа, реализовывать которые стало невозможно из-за разрушений на территории анклава в результате операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом 21 ноября сообщает канал Euronews со ссылкой на заявление в Брюсселе высокопоставленного европейского чиновника.

По его словам, после проведенной проверки Еврокомиссия (ЕК) признала неосуществимыми семь проектов на сумму €75,6 млн, в основном инфраструктурных.

В то же время из 119 контрактов, которые власти Евросоюза проверили с 9 октября, по 88% были одобрены будущие платежи. В этой связи ЕС продолжит реализацию текущего портфеля помощи Палестине, добавил источник.

Ранее, 7 ноября, ЕК сообщила об отправке за предшествующие недели восьми самолетов с 320 т гуманитарной помощи для жителей сектора Газа на борту. Днем ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС увеличивает помощь сектору Газа еще на €25 млн, что в общей сложности доведет ее размер до €100 млн.

До этого, 27 октября, глава ЕК заявила, что ЕС выделит еще €50 млн гуманитарной помощи населению сектора Газа. По ее словам, €40 млн из этой суммы будет получено благодаря контактам с агентствами ООН. Оставшиеся €10 млн будут направлены на доставку гуманитарной помощи двумя рейсами через Египет.

14 октября фон дер Ляйен сообщала, что ЕС в три раза увеличит гуманитарную помощь пострадавшим в секторе Газа. Пакет срочной помощи будет увеличен на €50 млн, общая сумма составит €75 млн.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения более 13,3 тыс. человек погибли в секторе Газа, 5,6 тыс. из них — дети. Число пострадавших при этом превышает 31 тыс. Со стороны Израиля погибло более 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.