Путин в поздравлении налоговиков призвал их не сбавлять взятые темпы
Президент РФ Владимир Путин поздравил 21 ноября сотрудников Федеральной налоговой службы (ФНС) России с Днем работника налоговых органов и призвал их не сбавлять темпы деятельности.
В настоящее время ведомство показывает пример успешной и эффективной работы, считает глава государства.
«Подчеркну, важно не сбавлять взятые темпы, добиваться намеченных целей, ведь от результатов вашего труда зависят устойчивое пополнение бюджетов всех уровней, реализация масштабных, востребованных социальных программ, создание благоприятных условий для укрепления экономики, роста деловой активности», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Российский лидер отметил ответственное решение налоговиками РФ серьезных задач. По его словам, в ФНС внедряют лучшие мировые практики и задают высокие стандарты оказания государственных услуг.
Накануне Путин провел встречу с руководителем ФНС Даниилом Егоровым, в ходе которой глава ведомства проинформировал президента о результатах работы службы в этом году.
По словам Егорова, за счет снижения административной нагрузки вдвое снизилось число проверок, также появились первые результаты после введения единого налогового счета. В целом, по его оценке, налоговая система в России стала прозрачнее, что повысило уровень собираемости налогов.
По итогам встречи официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в России одна из самых передовых налоговых служб, чем можно хвастаться.