Ковальчук назвал масштабным научное соглашение Таджикистана и РФ

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в беседе с корреспондентом «Известий» Алексеем Лазуренко назвал масштабным соглашение о научном и научно-техническом сотрудничестве РФ и Таджикистана.

«Соглашение масштабное. Оно, с одной стороны, рамочное, но оговаривает широкий круг вопросов сотрудничества», — отметил он.

По его словам, республика стала членом Международного центра нейтронных исследований на базе высокопоточного реактора «ПИК» в Гатчине. В центре также трудятся представители России, Белоруссии, Узбекистана и Ирана.

Кроме того, в Таджикистане появится филиал Курчатовского института. Ковальчук уточнил, что уже подписано соответствующее соглашение с Узбекистаном на базе института ядерной физики в Ташкенте.

«Идет очень глубокое интеграционное взаимодействие по совершенно конкретным направлениям. Мы сейчас пригласили наших коллег на Всероссийских конгресс молодых ученых в Сочи. Есть большая заинтересованность с обеих сторон в таком углублении этого двустороннего сотрудничества, которое фактически вырастает в многостороннее», — заключил он.

Ранее в этот же день президент Таджикистана Эмомали Рахмон прилетел в Москву с официальным визитом. Он будет находится в России 21–22 ноября.

В октябре Ковальчук заявил, что Россия, находясь в мобилизационном режиме работы, постоянно развивает свой научный потенциал, в том числе установки мегасайенс. С его слов, научная отрасль развивается в стране большими темпами и имеет такие разработки, которых у нее не было еще 10 лет назад.